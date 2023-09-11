İzmir'de Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100. yılı anısına gerçekleştirilen Satranç Turnuvası sona erdi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.İZMİR (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun iş birliğinde Çiğli Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 42 ilden 536 TSF lisanslı yerli ve yabancı sporcu katılım gösterdi.

Turnuva direktörlüğünü Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Hakem Kurulu üyelerinden Barış Özkurt’un yaptığı müsabakalar heyecan dolu anlara sahne oldu. Mücadeleler sonucunda A Kategorisinde ilk üç sıra; Salih Eke, Umut Erdem Gündüz, Egehan Yıldız, B kategorisinde ilk üç sıra; Furkan Ulupınar, Ata Sarp Şahin, Ali Arda Eracar, C kategorisinde ilk üç sıra İbrahim Fırat Deniz, Onur Kemal Yenigül, Burak Ege Kaya isimlerinden oluştu. Ödül töreninde kategorilerinde ilk 10 dereceye giren sporculara kupa ve nakdi ödül, nakdi ödül almaya hak kazanan tüm sporculara ise madalya takdim edildi.

KADIN SPORCULAR DİKKAT ÇEKTİ

Çok sayıda kadın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın A kategorisinin en iyi kadın sporcusu Gülcan Sena Kayış, B kategorisinin en iyi kadın sporcusu Ekin Ulus, C kategorisinin en iyi kadın sporcusu Mine Su Ay oldu.

Satranç Turnuvasının heyecanlı ve keyifli mücadelelere sahne olduğunu vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, ulusal ve uluslararası şampiyonların yer aldığı böyle kıymetli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ötürü gururluyuz. Özellikle çocuk, genç ve kadın sporcuların katılım oranı bizleri ekstra mutlu etti. Turnuva boyunca gösterdikleri iş birliğinden ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu’na, müsabakaları takip ederek sporcularımızı destekleyen Çiğlili satranç severlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok güzel bir organizasyona imza attık” ifadelerini kullandı.