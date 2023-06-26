Çiğli Belediyesi, çocuklara keyifli bir yaz tatili yaşatmak adına "Bir Fikrim Var" isimli tiyatro oyununun turne hazırlıklarını tamamladı. İlk gösterim 1 Temmuz'da.İZMİR (İGFA) - Her yaz tatilinde çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler düzenleyen Çiğli Belediyesi, bu yıl da dolu dolu bir yaz tatili planlıyor.

Bu kapsamda Çocuk Tiyatrosu ekibinin sahneleyeceği "Bir Fikrim Var" isimli oyunun prömiyeri 1 Temmuz'da Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda yapacak. Yönetmenliğini Üzeyir Tavuş’un yaptığı oyun 24 Temmuz'a kadar 16 mahallede çocuklarla buluşacak.

Çocuklar için keyifli bir yaz tatili planladıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımız zorlu ve yorucu bir eğitim yılını daha geride bıraktı. Çiğli Belediyesi olarak, onlar için güzel bir tatil planlaması yaptık. Etkinliklerimize Çocuk Tiyatro ekibimizin sahneleyeceği ‘Bir Fikrim Var’ oyunuyla başlayacağız. Tiyatro tırımız 16 mahallede çocuklarla buluşacak. Yaz boyunca kültürel ve sportif etkinliklerimiz ile gezilerimiz devam edecek. Çocuklarımız bizi takip etmeye devam etsin” diye konuştu.