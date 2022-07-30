İnegöl'den Bursa'ya gidiş istikametindeki yol çalışması sürücüleri isyan ettirdi.

Geçtiğimiz aylarda başlayan İnegöl-Bursa karayolundaki gidiş istikametindeki asfaltlama çalışmaları yaklaşık 40 gün sonra bitmişti. Aradan geçen kısa süre sonra Bursa istikametine başlayan yol yapım çalışmaları sürücüleri yeniden isyan ettirdi. Yol yapım çalışması nedeniyle 4-5 dakikada kat edilecek yol, binlerce araç nedeniyle 40-45 dakikaya kadar çıkıyor.

Bursa’dan İnegöl’e gelen araçlar normal trafikte ilerlerken, İnegöl’den Bursa’ya doğru giden sürücüler saatte 10-20 km’lik hızla araçlar ilerleyebiliyor. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler, “Çile bitti derken yeniden başladı” yorumunu yapıyor.

Ayrıca yolda kalan araçlarda trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle TIR ve kamyon gibi tonajlı ve büyük araçların bozulması, yol yapım çalışmalarıyla birlikte trafik yoğunluğuna artı bir yükte getiriyor.