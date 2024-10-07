9 kg taşıma kapasitesine sahip ve yüksek kaliteli doğal ahşap malzemeden üretilen Sallanır Anne Yanı Beşik, 6 farklı yükseklik ayarı ile ebeveyn yatağı ile aynı seviyeye getirilip sabitlenirken anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirerek huzurlu bir uyku deneyimi sunuyor.

Bebek, çocuk ve genç odalarındaki uzmanlığı ile farkını ortaya koyan Çilek Mobilya, yeni ürünü Sallanır Anne Yanı Beşik ile hem bebeklerin rahat bir uyku uyumasını sağlıyor hem de fonksiyonel tasarımıyla annelere kolaylık sunuyor. Sallanır Anne Yanı Beşik, anneler ve bebekler arasındaki bağı güçlendirerek, güvenli ve huzurlu bir uyku ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

Yüksek kaliteli doğal ahşap malzemeden üretildi

Yüksek kaliteli doğal ahşap malzemeden üretilen, 9 kg taşıma kapasitesine sahip Sallanır Anne Yanı Beşik, 6 farklı yükseklik ayarı ile ebeveyn yatağı ile aynı seviyeye getirilip sabitlenebiliyor. Sallanma fonksiyonu ile bebeklerin daha rahat ve huzurlu uyumasına yardımcı olan beşik, kilitlenebilir özelliği ile de istenirse sabit halde tutulabiliyor.

Hava dolaşımını artıran fileli yapısıyla bebeklerin yaşam kalitesini artırıyor

Hem annelerin hem bebeklerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Sallanır Anne Yanı Beşik, fileli yapısı sayesinde hava dolaşımını artırırken annelere de bebeklerini sürekli gözetim altında tutma imkânı veriyor. Böylece, bebeklerin konforu ve güvenliği ön planda tutulur.

Beşiğin ayarlanabilir açısı, bebekler için önemli bir avantaj sunuyor

Beşiğin eğim verilebilir yapısı, burun tıkanıklığı ve reflü durumlarında bebeğin daha rahat nefes almasına yardımcı olur, böylece huzurlu bir uyku deneyimi sağlar.