Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken depremzedelerin acil barınma sorununu çözmek için harekete geçen Çilek Mobilya, bölgeye konteyner kent kuruyor. Çilek Konteyner Kent için geçen hafta çalışmalara başlayan ve 3 vardiya ile üretim yapan Çilek Mobilya, AFAD’ın yönlendirdiği Hatay’a 40 gün içinde 1.000 konteyner gönderecek. Her 10 günde bir partiler halinde sevk edilecek Çilek konteyner evlerinde 4 kişilik bir aile barınabilecek. Konteynerlerde ranza ve eşya dolapları, yatak, yorgan, halı ve perde bulunacak.

Yaraları sarabilmek için ilk andan itibaren 4 ayrı kurtarma ekibinin yanı sıra Çilek Vakfı’nın gıda yardım araçlarıyla da depremzedelerin yanında olan Çilek Mobilya, şimdi de 1.000 konteynerden oluşan, 4 bin kişinin yaşayabileceği bir konteyner kent kuruyor. Çilek Holding CEO’su Muzaffer Çilek, konteyner kent hazırlıkları ile ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk olarak, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Muzaffer Çilek, “Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Aklımız fikrimiz kurtarma çalışmalarında. Zamana karşı yarış sürerken inşallah iyi haberler gelmeye devam eder, dualarımız onlarla” dedi.

Acı haberi aldıkları ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Muzaffer Çilek, “İlk aşamada AFAD ile organize olarak ilçe ve köylere Çilek Vakfı gıda ürünlerini ulaştırdık. İlave olarak; toplam 16 kişiden oluşan 4 ayrı kurtarma ekibimizle de sahadaki profesyonel ekiplerle koordineli olarak kurtarma çalışmalarına destek verdik” diye konuştu.

“Gün birlik günüdür, inşallah hep birlikte bunun altından da kalkacağız. Tek yürek olup yaralarımızı hep birlikte saracağız” diyen Muzaffer Çilek, binaların yıkılması, hasar görmesi ve ağır kış şartları nedeniyle barınma sorununun acil ihtiyaç olarak öne çıktığına vurgu yaparak, “Depremzedeler evlerine giremiyor. Kalıcı konutlar yapılana kadar barınma sorununu çözebilmek içim konteyner kentler kurulması gündeme geldi. Biz de Çilek Mobilya olarak; bölgeye 1.000 adet konteynerden oluşan Çilek Konteyner Kenti kurmaya karar verdik. Konteyner kent, AFAD’ın yönlendirmesiyle Hatay ve civarında kurulacak” şeklinde konuştu.

Çilek Acil Yardım Ekibi’nin AFAD ve Hatay Kriz Merkezi ile şehrin çeşitli alanlarında incelemeler yaptığını bildiren Muzaffer Çilek, şunları söyledi;

“Böylesine büyük bir felakette şu anda en acil ihtiyacın barınma olduğu görülüyor. Depremden hemen sonra bu konudaki çalışmalarımızı başlattık. Konteyner üretimi için özel malzeme tedarikini sağladık ve 4 bin kişinin barınabileceği konteynerlerin üretimi başladı. Ağır kış şartları nedeniyle 1.000 adet konteyneri hızla ve partiler halinde her 10 günde bir bölgeye sevk edeceğiz. Konteynerler 3 vardiya ile gece gündüz üretiliyor. İnşallah kırk güne kadar hepsi yerlerine ulaşmış olacaklar. Konteynerler uygun görülen alan veya alanlara yerleştirilecek. Çilek Konteyner Evlerinde 4 kişilik bir aile barınabilecek. Konteyner evlerinde ranza, eşya dolapları, yatak, yorgan, halı ve perde de olacak.”