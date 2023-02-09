İnegöl’de başlatılan yardım seferberliğine Türkiye’nin mobilya devlerinden Çilek Mobilya’da katıldı. Yatak ve polar battaniye desteği veren firma daha sonra ise gıda yardımı gönderdi.

Çilek Mobilya depremzedeler için öncelikli ihtiyaç olan yatak ve polar battaniyeler AFAD organizasyonuyla deprem bölgesine hareket etti. Firmadan yapılan açıklamada ihtiyaçlara göre çalışma yürütüldüğü açıklanırken, yatak ve polar battaniye gönderiminin ardından gıdadan oluşan tırlarında bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Ekipler tarafından hızlı bir şekilde hazırlanarak yola çıktı. Bisküvi, kek, meyve suyu, süt vb. yiyeceklerden oluşan gıda paketleri de dün gece Çilek Fabrikasından çıkış yaparak bugün gerekli bölgelere ulaştırıldı.