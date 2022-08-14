Çilek yüzleri güldürüyor

‘Kırmızı elmas’ olarak bilinen Kurşunlu çileğinde hasat devam ediyor.

Çilek köyünde ürünün yaklaşık 400 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.

'çilek köyü' olarak nitelendirilen kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan çileğin hasadı devam ediyor.

Kurşunlu mahallesinde çileğin hasadı bu yıl hava muhalefeti nedeniyle 8 yerine 7 ay sürecek. Tarlada kilosu 12 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan çilek, yüzleri güldürüyor.

Çiftçi Ünal Zengin, bu sene çilek, çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, kurban bayramında 30 TL'ye kadar fiyatı yükselmişti. Şuan 12-13 TL'ye satıyoruz. Fiyatlardan ve rekolteden memnunuz." dedi.