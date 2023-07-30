Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 1 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı!İSTANBUL (İGFA) -  Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 1 talihli ekstra 5 milyon TL kazandı!

İstanbul Beyoğlu’ndan oynayan ve 5 bilen talihli toplamda 6 milyon 88 bin 859 TL’lik ikramiyenin sahibi oldu.
 
5-31 Temmuz tarihleri arasındaki Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.