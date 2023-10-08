Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 244 talihliye ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilen ikinci çekilişinde 4 bilen 244 talihli toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 244 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. 4 bilen 244 talihli, kişi başı 32 bin 402 TL ikramiye kazandı.

4-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabilir.

