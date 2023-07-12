Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kapıda kalan evli çift, çilingirin kapıyı açamaması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye, merdivenli araçla pencereden içeri girerek kapıda kalan çiftin mağduriyetini giderdi.

Olay, Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dışarıya çıkan evli çift eve döndüklerinde kapının diğer ucunda unutulan anahtardan dolayı kapıyı açamadı. Çift, bunun üzerine çilingir çağırdı. Çilingir de kapıyı açamayınca durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. 7 katlı apartmanın 3. katında bulunan daireye itfaiye ekipleri merdivenli araçla pencereden giriş sağladı. İtfaiyenin daire kapısını açmasıyla sorun çözüldü.