Türkiye’den Çin’e UHT süt ihracatı yapabilen tek kurum olan Teksüt beş yıl içinde bu ülkeye olan ihracatını toplam ihracat payının içinde en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Uzak Doğu’da süt ve süt ürünlerine yönelik ihracat çalışmalarına ağırlık veren Teksüt, Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenen SIAL China fuarı sonrasında yaptığı yeni anlaşmalar ve işbirlikleri sonrasında sevkiyatları yapmaya başladı.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen Türkiye’den Çin’e UHT süt ihracat etmek için gerekli olan ihracat belgesine sahip tek kurumun Teksüt olduğunu belirterek Çin’e en hacimli ihracatı gerçekleştiren şirket olduklarının altını çizdi. Mert Özmen bugün 24 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. 2021 yılından itibaren Çin’e düzenli olarak ihracat yaptıklarının altını çizen Özmen, beş yıl içinde Çin’e yapılan ihracatın toplam ihracat içinde en yüksek paya sahip olmasını hedeflediklerini paylaştı.

HEDEF BEŞ YIL İÇİNDE...

2017 yılı başında Tayvan’a başlattığı ihracat ile ürünlerini ulaştırdığı pazarlara coğrafi olarak Uzak Doğu’yu ekleyen Teksüt bugün dünya genelinde Çin’den İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada 24 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’nin yüksek nitelikli üretim yapan güçlü ve deneyimli süt ürünleri endüstrisine sahip olduğunu dile getiren Teksüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, “Teksüt olarak yurtdışında tanıtım ve pazarlama çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Sahip olduğumuz geniş peynir alternatiflerimizle Çin tüketicisine Türk süt ürünlerinin kalitesini ve çeşitliliğini tattırmak arzusundayız. Son üç yıldır ürünlerimizi Çin pazarına düzenli olarak gönderiyoruz. UHT süt, mozarella ve sürülebilir peynir ürünlerinde ilerleme kaydettik. Çin büyük bir hacme sahip zengin bir pazar. Teksüt olarak süt ve peynir ürünlerimiz ile bağlantılarımızı yaptık, anlaşmalarımızı gerçekleştirdik ve bu çalışmalara yönelik sevkiyatlarımızı artırıyoruz. ” açıklamasını yaptı.