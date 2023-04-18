İzmit Belediyesi Çınar Akademi Lise Destek Eğitim Kursu öğretmenleri, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurulan Çadır Yaşam Alanlarında öğrenciler için eğitim programlarına başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sunmak adına hizmete açtığı Çınar Akademi, deprem bölgesinde de öğrencilere destek veriyor.

İzmit Belediyesinin Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu Çadır Yaşam Alanları için Çınar Akademi Lise Destek Eğitim Kursu öğretmenleri görevlendirilerek eğitim programlarına başladılar.

Kentimize göç eden depremzede öğrencilere öncelik tanıyan Çınar Akademi, deprem bölgesinde de çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilerin yaşadıkları zorlu süreçte derslerinden geri kalmamalarını önemseyen Çınar Akademi öğretmenleri Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta öğrenciler için eğitim vermeye devam edecek.