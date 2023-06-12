Deprem bölgesinde sınava hazırlanan gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Çınar Akademi eğitmenleri, YKS’ye girecek öğrencilere son dersi vererek soru çözümü yaptı.

İzmit Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hizmete sunduğu Çınar Akademi, deprem bölgesinde de öğrencilere destek veriyor. Çınar Akademi, İzmit Belediyesi’nin Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta kurduğu Türkiye Akademi Eğitim Konteynerinde YKS hazırlığını tamamlandı. Adıyaman ve Kahramanmaraş’a giden fizik, kimya ve tarih branşlarından öğretmenler, öğrencilerle sınav öncesi son ders anlatımı yaparak soru çözümleri yaptı. Derslerin tamamlanmasının ardından YKS’ye girecek olan öğrencilere hediye takdiminde bulunuldu.