Çınarcık İlçesi Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen deprem tatbikatı aslını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde afete hazırlıklı olunması amacıyla hastanede deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Hazırlıkları önceden yapılan tatbikat gerçeğini aratmayan görüntülere sahne oldu. Senaryo gereği Çınarcık Devlet Hastanesi’nde hasar meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında enkazda kalmayan sağlık personelleri hasta tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya başladı. Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı. Senaryo gereği yaşanan deprem sonrası yaralıların dışarıya taşınmasını, tatbikattan habersiz vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi. Yapılanın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı.