

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Hasan Çetin (45)'i tabancayla öldüren kayın biraderi Mahsun K. (40) mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 09.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta meydana geldi.

Ercan K. Eşref K. Selim K. ve Mahsun K. Ablalarına şiddet uyguladığını iddia ettiği sokakta yürüyen, evli ve 2 çocuk babası enişteleri Hasan Çetin ile denk geldiler. 4 kayın biraderi ile tartışan Hasan Çetin, kaçmaya başladı. 4 kişiden Mahsun K. (40) elindeki tabancayla, eniştesi Hasan Çetin'e kurşun yağdırdı. Vücuduna 5 mermi isabet eden Hasan Çetin, yaralandı. Şüpheliler, park ettikleri otomobile binerek uzaklaştılar.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yapıp İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Hasan Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mobilya sektöründe işçi olarak çalışan Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri CİNAYETİN şüphelileri 4 kişiyi yakaladılar. Sorgulamanın ardından 4 şahıs adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mahsun Köylü İfadesinde, eniştesi Hasan Çetin'in kız kardeşine karşı sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen 4 şahıstan Mahsun K. , tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.