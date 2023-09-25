Çin, turizmde yeşil alanları, trend sporlar ve doğayla iç içe su parklarıyla son dönemde gelişmeye başladı. Sektör temsilcileri

Çin’in Guiyang kentinde, planlama ve inşaattan işletmeye kadar çeşitli yönleri kapsayan entegre spor ve turizm endüstrisi zincirini şekillendirmeye başladı. Guiyang’daki iki halkalı yeşil kuşağın ekolojik kaynaklarından yararlanan şehir, Gui’an’da ‘Harika Guiyang Bin Park, Bin Yol’ fitness parkurunu geliştirdi.

Mafengwo Turizm Seyahat Destinasyonu Enstitüsü Başkanı Sun Yunlei, "Guizhou için önerdiğimiz fikir, kitlesel ölçekli kişiselleştirilmiş turizmdir. Turizm tüketiminin özü turizmden seyahate ve boş zaman etkinliklerine kadar uzanmaktadır. Boş zaman aktiviteleri çok profesyonel olduğu sürece müşteri grubu, ilgi alanları ve hobileri için para ödemeye hazırdır. Bu nedenle müşteri grubunun ihtiyaçlarını anlamamız ve ardından yeni tedarikler sağlamamız, trend sporları sanatla, yerel kültürle birleştirmek gibi bir turizm+ modeli oluşturmamız gerekiyor” dedi.