Mesudiye Mahallesinde meydana gelen kazada cip ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak üzerinde meydana geldi. Bedre deresi altgeçitinden geçerek sokağa giriş yapan Aziz M. (40) yönetimindeki P848YE161 Rusya plakalı Cip, sokakta seyir halinde olan Yücel U. yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.