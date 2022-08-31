Oylat'ta kaybolan kadın çıplak halde bulundu

İstanbul'dan arkadaşı ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde ki Oylat kaplıcasına gelip hamamda çıktıktan sonra kaybolan psikolojik sorunları olan, 7 saat sonra bulundu.

Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde ki Oylat kaplıcalarında meydana geldi. İstanbul'dan Oylat'a arkadaşı ile gelen kadın, hamama girdi. Bir süre sonra hamamdan çıkan kadın, kayboldu. 4 saat boyunca arama yapan fakat bulamayan arkadaşı durumu Jandarma komutanlığı ekiplerine haber verildi. Jandarma komutanlığı ekipleri de AFAD, İHH ekiplerine haber verdiler. Oylat çevresinde ki ormanlık alanda arama çalışması yapan ekipler, 1 kilometre mesafede Saadet mahallesi mevkiinde kadını buldular. Çıplak halde bulunan kadına kıyafetlerini giydiren arama kurtarma ekipleri, araçlarına alarak Oylat'a getirdiler. Kadın, olay yerine sevk edilen Ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.