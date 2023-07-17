Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kestel Dudaklı’da atlı cirit müsabakaları düzenledi.

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve hafızalardaki sıcaklığını hala koruyan darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Bursa’da da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklerde 15 Temmuz Şehitleri anısına Kestel Dudaklı’da atlı cirit müsabakaları yapıldı. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit müsabakalarına, sporcular ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atlı ok atma gösterilerinin de yapıldığı programda, takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Programında sonunda cirit müsabakalarına katılan sporculara madalyaları takdim edilirken, birinci olan takıma da kupası verildi.