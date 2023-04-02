Çitli'de iş başa düştü

Çitli ile Aşağıballık arasındaki ulaşımı aksatan yoldaki toprak yığını vatandaş tarafından kaldırıldı.

Çitli mahallesinin sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşım yapıldı;Köyümüz Halkından ERSEL IŞIK Kardeşimiz Köyümüzden Aşağıballık İstikametine Giderken Alt Geçitin Çıkışındaki Sol Tarafta Olan Topraklardan Dönülemeyen Kör Noktayı Kendi İmkanlarıyla Kepçe Tutarak Yaptırıyor.

Helal Olsun Diyoruz Kardeşime

Rabbim Köyünün Menfaati İçin Para Harcayabilen Kullarının Sayısını Arttırsın.