Bilecik Sanayi Sitesi’nde esnaflık yapan Ali Aksugür, araç sahiplerinin orijinal camını değiştirmek zorunda kalmadan ve cam değişiklik ücretinin yarısından daha az bir maliyet ile çiziklerden kurtulabileceklerini söyledi.

Çevre il ve ilçelerin birçoğunda cam çizikleri giderme uygulaması yapılmadığını belirten Ali Aksugür, bu konuda başarılı bir sonuç alabilmek için uzun süren doğru malzeme ve aparat seçim süresinin ardından yaklaşık 3 ay kadar deneme uygulamaları yaptıklarını anlattı. Aksugür, "Yapılan bu işlem ile aracınızın orijinal camını değiştirmek zorunda kalmadan ve cam değişiklik ücretinin yarısından daha az bir maliyet ile çiziklerden kurtulmak mümkün oluyor. Doğru ve istenilen sonuca varabilmek amacıyla geçirmiş olduğumuz bu sürenin ardından, profesyonel olarak bu uygulamayı da işlemlerimiz arasına katmayı başardık. Cam çizikleri giderme uygulamasına başladığımız günden itibaren, gerek Bozüyük’ten ve gerekse çevre il ve ilçelerden gelen müşterilerimiz memnuniyet ile ayrılmaları olan hedefimize de ulaşmış bulunmaktayız. Bu uygulama gerek araç görselliği gerek gece araç kullanımlarında sürüş güvenliği sağlamak ile birlikte sağlıklı sürüşler sağlamaktadır” diye konuştu.