Gebze’de Çoban Mustafa Paşa vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda kent tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Çoban Mustafa Paşa kabri başında dualarla anıldı. Anma programına Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Öziyiğit, Gebze İlçe Müftüsü Mahmut Çakır ve Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan da katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program İHL Gençleri Korusu’nun icra ettiği ilahi dinletisi ile devam etti. Programda Çoban Mustafa Paşa İmam Hatibi İrfan Tatlı, türbe önünde vatandaşlara, devlet adamı Çoban Mustafa Paşa hakkında bilgi verdi. Anma programı vatandaşlara lokma ikramının ardından sona erdi.