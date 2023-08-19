Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale’de 2023 yılı arkeolojik kazıları devam ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral Çobankale kazılarının 7. yılında da önemli bulgulara rastlanmasını beklediklerini söyledi.

Uzun, meşakkatli ve özverili bir çalışma ortaya konarak çok önemli bir tarihi kalıntının gün yüzüne çıkartılmaya başlandığını dile getiren Oral, “Bu süreç içe yeni yeni objelere ve bilgilere ulaşmaya başladık. Bundan sonraki süreçte elde edilecek bilgi ve objeler o döneme dair daha net bilgiler verecek bize. Başta Doç. Dr. Selçuk Seçkin hocamız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kazı çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak olan eserlerin ilçemizin turizm potansiyeline de çok önemli katkıları olacaktır. İlçemiz sahip olduğu eserlerle bir turizm güzergâhı içerisine girmiş olacak. Yeni çalışma sezonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ise alanın 2021 yılında cumhurbaşkanı kararnamesi devam eden kazılar kategorisine alındığını söyledi. Seçkin Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak Altınova Belediyesi’nin sponsorluğunda, Kültür Varlıkları Müzeler Müdürlüğü’nün izni ile bu bölgede çalışmaların sürdüğünü belirtti.