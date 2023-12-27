Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinin Mushu kasabasında meydana gelen çiftçi-çoban çatışmalarında son olayda 16 kişi hayatını kaybetti. Müslüman çobanlar ile Hristiyan çiftçiler arasındaki köy baskınları sırasında patlak veren çatışma, bölgedeki uzun süredir devam eden gerginliği bir kez daha alevlendirdi.

Mushu kasabasındaki olay, ağır silahlı çeteler tarafından gerçekleştirilen bir baskın sonucu meydana geldi. Çatışma esnasında yaşamını yitiren 16 kişi, çiftçi ve çoban topluluklarının arasındaki çatışmaların vahametini bir kez daha ortaya koydu.

Ülkede yıllardır devam eden bu çatışmaların nedeni ve sorumluları henüz açıklanmazken, Plateau eyaletinin Valisi Caleb Mutfwang olayları "barbarca ve acımasız" olarak nitelendirdi. Vali Mutfwang, saldırıyı şiddetle kınayarak, faillerin adalete teslim edileceği sözünü verdi. Ayrıca, benzer olayların önüne geçebilmek adına proaktif önlemler alacaklarını belirtti.

Bölgedeki çiftçi-çoban çatışmaları, uzun yıllardır binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.