Kilis'te gittiği okuldan eve dönmeyen, 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunun öldürülüp su kuyusuna atıldığı belirlendi. Çocuğun cesedinin bulunduğu evde de yangın çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kilis’in Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden 9 yaşındaki Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmedi.Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.Bölgeye intikal eden polis, küçük kızın bulunması için arama çalışması başlattı.

Su kuyusundan cesedi çıktı

Bu kapsamda aynı sokakta bulunan H.B.'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı.Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti.Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu.

Boynuna briket bağlıydı

Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi.Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri, şüpheli H.B.'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 2 kişi, adliyeye sevk edildi.2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, dosyaya gizlilik kararı verildi.

Tutuklamanın ardından bir grup Suriyeli ise olayı protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı.Caddede tur atan grup, sloganlar attı.

Evinde yangın çıktı

Dün akşam da Gina Mercimek'in cesedinin kuyudan çıkarıldığı zanlı H.B.'ye ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın söndürülürken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ