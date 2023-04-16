22-23 Nisan tarihlerinde çocuklar için müzik ve dans gösterileri, yarışmalar ve pek çok etkinliğin yer alacağı Çocuk ve Uçurtma Şenliği’nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 200’e yakın çocuğun katılacağı "Uluslararası Antalya Çocuk Festivali" düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Antalyalı çocuklar, deprem bölgesinden gelen çocuklarla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği renkli ve eğlenceli etkinliklerle coşku içinde kutlayacak. Cam Piramit Kral Yolu’nda düzenlenecek festivalde

Dev Maskotlar, Yüz Boyama Etkinlikleri, Şişme Oyun Parkları, Transformers Robotları, Ahşap Oyun İstasyonları, Balon Katlama Etkinlikleri, Panayır Oyunları, Tahta Bacaklar ve Çizgi Karakterler, Dev Şişme Dekorlar, Decathlon Eğitim ve Eğlence Alanı, Atatürk ve Çocuk Resim Sergisi, Bando ve Kent Orkestrası Korteji, Fotoğraf Çekim Alanları, Çizgi Karakterler Bandosu Korteji, Uçurtma Şenliği, Oyuncak Ayı Hastanesi gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler olacak.

Renkli Etkinlikler Düzenlenecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 22-23 Nisan tarihleri arasında Cam Piramit Kral Yolu’nda Çocuk ve Uçurtma Şenliği düzenlenecek. 22 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te illüzyon gösterisi ile başlayacak etkinliklerde jonglör gösterisi, pati dostlar maskot şov, Decathlon, zumba kids, dans gösterileri, maskot çocuk şov, sosis balon şov, mini disco olacak. 23 Nisan Pazar günü 09.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile başlayacak etkinliklerde ise İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çocuk Korolarının Konseri, Uluslararası Çocuk Dans Gösterileri (Adım Akademi), Uluslararası Çocuk Dans Gösterileri (FOMGED), maskot çocuk şov, jonglör gösterisi ve maskotlar eşliğinde dans gösterisi olacak.

Sevgi Korteji Ve Dans Gösterileri

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve FOMGED Gençlik Kulübü’nün birlikte düzenleyeceği “Uluslararası Antalya Çocuk Festivali” ise Romanya, Estonya, Litvanya, Kırgızistan ve Türkiye’den grupların katılımıyla düzenlenecek. Festival programı kapsamında 19 Nisan Çarşamba günü konuk çocuklar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret edecek. Aynı gün saat 21.30’da Karaalioğlu Parkı’ndaki Ramazan sahnesinde Dans ve Müzik gösterileri yapılacak. 20 Nisan Perşembe saat 16.00’da Atatürk Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek Sevgi Korteji sonrası saat 16.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda açılış gösterileri yapılacak. Festival 23 Nisan günü saat 16.00’da tüm çocukların Cam Piramit AKM Küçük Amfi Tiyatro’daki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 24. Uluslararası Antalya Çocuk Festivali Gala programıyla son bulacak.

14. Satranç Turnuvası

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca 21-22-23 Nisan tarihlerinde Cam Piramit’te Antalya Büyükşehir Belediyesi 14. Satranç Turnuvası düzenlenecek.7-12 yaş arası çeşitli kategorilerinde düzenlenen turnuva başvuruları devam ediyor. Katılımcılar başvurularını antalya.tsf.org.tr adresinden 20 Nisan saat 21.00’a kadar online olarak yapabilirler.