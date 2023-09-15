Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Köyü’nde düzenli olarak temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Avlu Yaşam Merkezi’nde bulunan Çocuk Köyü’nde çocukların hijyenik bir ortamda oynamaları için düzenli olarak temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapılıyor. “Tüm çocuklarımızı dünya kadar eğlenceye davet ediyoruz” diyen Fırıntaş Genel Müdürü Oktay Akbaba, “Çocuk Köyü’nde yenilenen yüzümüz ve artırılan oyuncaklarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Haydi çocuklar okullar açıldı, eğlence devam ediyor. Dünya kadar eğlencenin tadını Çocuk Köyü’nde çıkaran çocukların sağlıklarını da korumaları için düzenli ve sürekli olarak tesisimizde temizlik ve dezenfektasyon işlemleri yapıyoruz" dedi.