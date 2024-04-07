Aslına uygun olarak inşa edilen Çocuk Kütüphanesi, Gürsu’nun çocuklarına modern ve konforlu bir ortamda kitap okuma ve araştırma yapma imkanı sunacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte yapımı devam eden Çocuk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Kütüphanenin Gürsu’nun eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Kütüphanemiz tamamlandığında, Gürsu’daki çocuklarımız burada kitap okuyabilecek, araştırma yapabilecek, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam bulacak. Kütüphanemizin, Gürsu’nun eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Gürsu’ya yeni bir değer katacak olan kütüphane, tamamlandığında ilk Çocuk Kütüphanesi olacak.