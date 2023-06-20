Kocaeli'de kursiyer annelerin gözü arkada kalmasın diye oluşturulan Çocuk Oyun Odalarında yıl sonu etkinlikleri devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları çocuk oyun odalarında eğitim gören çocukların yıl sonu etkinlikleri devam ediyor.

KO-MEK’in özellikle kursiyer annelerin gözü arkada kalmasın diye kurs merkezleri içinde oluşturan Çocuk Oyun Odalarına gelen miniklerin yıl sonu gösterileri anne babalarına duygu dolu anlar yaşattı. Bu kapsamda Köseköy KO-MEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen yılsonu etkinliğinde sahne alan minikler birbirinden güzel gösterileri ile anne babalarından bolca alkış aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen yılsonu etkinliğine, eğitim hayatlarının ilk durağını başarıyla tamamlayan miniklerin gösterileri damga vurdu. İstiklal Marşının okunması ile başlayan mezuniyet töreninde çocuklar kadar ailelerinde heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

GÖSTERİ VE ORTA OYUNLARI ALKIŞ ALDI

Köseköy KO-MEK oyun odasına yıl boyunca devam eden 12 çocuk gösteri boyunca 9 farklı gösteri düzenledi. Şiirlerin okunduğu orta oyunların sergilendiği gösteride Hacivat-Karagöz orta oyunu bolca alkış aldı. Miniklerin sergilediği görsel şovlar ve dans gösterileri izleyenleri adeta büyüledi. Gösteri sonrasında yılsonu pastasını hep birlikte kesen çocuklar doyasıya eğlenmenin tadını çıkarttı.