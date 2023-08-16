Adapazarı Belediyesi tarafından Maltepe Spor Kompleksi’nde düzenlenen çocuk sineması etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Işıksu, “Maltepe’mizde çok güzel bir yaz akşamı yaşadık. Çok kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile birlikte ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini izledik. Bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. Çocuk dostu Adapazarı vizyonumuzla çok çalışmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Maltepe Mahallesi’nde çocuk sineması etkinliği düzenlendi. Maltepe Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinliğe Başkan Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç, Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel, Yusuf Özden, Bilal Kuriş ve Bahtiyar Nalbant, meclis üyeleri Levent Tunç, Besim Kıratlı, Can Dağabakan ve Hasan Karagüzel, Maltepe Mahallesi Muhtarı Süleyman Çetin, AK Parti Mahalle Temsilcisi Yüksel Kaplan katılırken, mahalle sakinleri çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk dostu Adapazarı vizyonuyla şehrin kalbi Adapazarı’nda etkin hizmetler sunduklarını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuk Hakları projelerimiz, çocuk parklarımız, Millet Evleri ve Bilgi Evlerimizde sunduğumuz eğitimler, Milli Eğitim Müdürlüklerimizle ortaklaşa çalışmalarımızla, çocuk dostu Adapazarı’mız hep birlikte gayretimizi sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz etkinlikler çerçevesinde, Maltepe Mahallemizde de bir program düzenleyerek hep birlikte çok güzel bir akşam yaşadık. Çok kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile birlikte ‘Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey’ filmini izledik. Bizimle olan herkese teşekkür ediyoruz. Çocuk dostu Adapazarı vizyonumuzla çok çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.