Bilecik’in Bozüyük ilçesinde faaliyette olan Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları, çocuklara yönelik "Çocuklarımızın Elinden Mis Kokulu Taşlar" isimli projeyi hayata geçirdi.

Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Yöneticisi Rukiye Turhan, çocukların güzel zaman geçirmesi hem kendi hayal dünyalarını yansıtmaları için bu projeyi yapmaya karar verdiklerini söyledi. Turhan, "Çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri için geliştirdiğimiz projede hem satışlar yaparak yardım grubumuza destekler sağlıyoruz hem de çocuklarımıza etkinlikler yaparak onların boş zamanlarını değerlendirme fırsatı vermeye çalışıyoruz. Bu etkinliklerimiz dönemsel olarak devam edecek olup yaz aylarında daha sıklıkla gerçekleştireceğiz. Maalesef çocuklarımızın birçoğunda internet bağımlılığı olduğu gibi bir de yalnızlaşma yaşadıklarını görmekteyiz. Biz çocuklarımızın daha sağlıklı daha verimli vakitler geçirmesini istiyoruz. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah bunlar gibi çocuklarımıza yönelik 5 ayrı projemiz daha var. Hepsini dönem içerisinde zaman zaman hayata geçireceğiz ve bu projelerimize büyüterek daha büyük daha geniş kitlelere ulaştıracağız. Ayrıca bu projede bize destek olan Güneş Spor Kulübü Başkanı Ümit Kök’e ve Sevim Çalış’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.