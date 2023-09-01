Sakarya Büyükşehir Belediyesi çocukların hayal dünyasını destekleyerek, gelişimlerine katkı sağlamak için etkinliklere devam ediyor. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM), çocuklar hayalindeki şehri maketlerle süsleyerek gerçekleştirdikleri etkinlikle eğlenceli bir deneyim yaşadılar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Marmara’yı Hayal Etmek Şehirde Yaşam Atölyesi" gerçekleştirildi. Etkinlikte 7 - 12 yaş aralığındaki çocuklar, hayal ettiği şehri maketlerle canlandırarak kendi düşsel şehirlerini inşa ettiler.

Atölye etkinliğinde çocuklar, öncelikle kağıt ve renkli kalemlerle hayalindeki şehir tasvirini çizdi. Ardından, öğretmenlerinin rehberliğinde, maketler üzerinde detaylı çalışmalar yaparak kendi şehirlerini oluşturdu. Bu heyecanlı ve eğlenceli etkinliğe katılan tüm öğrencilere, okul çantası ve gereçleri hediye edildi. Sosyal Gelişim Merkezi’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin gelişimini destekleyen, özgüvenlerine katkı sağlayan, becerilerini güçlendiren çalışmalar gerçekleştirmeye devam edileceği ifade edildi.