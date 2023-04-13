İzmir'in Karabağlar ilçesinde Kocatürk İlkokulu 3-A Sınıfı öğrencileri, Hayat Bilgisi dersinin “Yerel Yönetimler” konusunu işlemek amacıyla Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.İZMİR (İGFA)- Sınıf Öğretmeni Seher Demiray eşliğinde gerçekleştirilen ziyaret nedeniyle çocuklara teşekkür eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarın bu koltuklarda sizler oturacaksınız. Ülkenizi, toplumumuzu çok sevin. Ailenize, öğretmenlerinize saygı gösterin. Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü mutlaka ama mutlaka çok iyi öğrenin; neler yapmak istediğini çok okuyarak anlayın. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Konuklarından Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni görmelerini isteyen Başkan Selvitopu, “Eminim sizler için yaptığımız bu merkez hepinizin çok ilgisini çekecek. İçinde Uzay ve Havacılık Sergisi, deney istasyonları, kültür sanat atölyeleri var. Sizin gibi binlerce çocuk burayı ziyaret etti ve çok memnun kaldı” diye konuştu.

Ziyaret kapsamında çocuklar Başkan Selvitopu'na “Belediye başkanı seçildiğinizde ilk ne hissettiniz?”, “İnsanlar sizden en çok ne istiyor?”, “Belediye başkanı olmak zor mu?”, “Deprem bölgesine yardımlarınız oldu mu?”, “İnsanları mutlu etmek için neler yapıyorsunuz?”, “Sahipsiz çocukları ne yapıyorsunuz” gibi sorular yönelttiler.

Başkan Selvitopu da bu soruları samimi bir şekilde yanıtlayarak, başta çocuklar olmak üzere Karabağlar'da yaşayan 500 bin kişi için çalıştıklarını söyledi.