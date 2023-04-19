Belgeselci, yazar ve sunucu Tuluhan Tekelioğlu'nun "Çocuklar Hep Doğruyu Söyler" adlı son belgeseli, Antalya galasını Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Ödüllü belgeselci Tuluhan Tekelioğlu tarafından AXA Sigorta’nın katkılarıyla çekilen Çocuklar Hep Doğruyu Söyler belgeseli, Antalya galasını yaptı.

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen galaya,Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da katıldı. Galada, belgeseldeTuluhan Tekelioğlu’nun eğitim, hayaller, gelecek, sosyal medya gibi çeşitli konulara dair sorularını yanıtlayan çocuklar da yer aldı.

Gösterim sonrasında Başkan Uysal, belgeselin oldukça sarsıcı olduğunu belirterek, Tekelioğlu’nun ince bakış açısının bu çalışmada da kendini hissettirdiğini söyledi.

Başkan Uysal, belgesele dair görüşlerini de, “Çocuklarımıza sormadığımız ne kadar çok soru, sorsak söyleyecekler ne çok şey varmış. Doğru soruları çocuklarımıza sormamız lazım. Hatta bütün aileler, acaba çocukların dışarıdan birilerine sorular mı sordursa diye düşündüm. Farkında olmadan garip bir otorite kuruyoruz. Ama Tuluhan Tekelioğlu sorunca söylemişler” diyerek aktardı.

Tekelioğlu ise belgeselde yer alan çocuklar arasında Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını yaşamış olanların bulunduğunu belirterek, destekleri dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi ve Başkan Uysal'a teşekkür etti.