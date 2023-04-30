Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde çocuklar için düğün salonunda bir süreliğine faaliyet gösterecek eğlence merkezi kuruldu.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, çocukların yoğun isteği üzerine belediyeye ait düğün salonunda bir süreliğine faaliyet gösterecek eğlence merkezi kurdu. Merkezde şişme oyuncaklar, pamuk şeker, trambolin, palyaçolar ile çocukların keyifli vakit geçirebileceği alanlar oluşturuldu. Eğlenmek için ailesiyle birlikte gelen çocukların teşekkürlerini ilettiği Başkan Suer onlara Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün , “Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız” sözleriyle yanıt verdi.