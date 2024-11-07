Trump Sahne’de 9-17 Kasım arasında ara tatilde çocuklar için çok zengin bir program hazırladı.İSTANBUL(İGFA) - Doğan Çocuk Yayınları tarafından 2006 yılından itibaren basımı süre gelen, çocukları klasik müzikle tanıştıran, sesli kitap serisinin yardımcı karakteri Bay Majör; müzik araştırmacısıdır.

Mozart’ın bilinen eserlerinden seçkilerin öğretildiği oyunda, "Alla Turca" (Türk Marşı), “Küçük Bir Gece Müziği” gibi örnekler ve Neşe Oğuzsoy tarafından yazılmış sözlere eşlik eden ritimleri deneyimlemek mümkün. Bay Major’ün Müzik Yolculuğu 12 Kasım Salı günü saat 14.00’te Trump Sahne’de.

DÜŞLER PARKI

Sonsuz tatil ülkesi, uzayan gölgelerin dansı, büyüleyici ormanlarda keşfedilen canlılar… Kaf Dağı’nın ardındaki gizemli dev, rüzgarla dans eden görkemli değirmen ve büyük icatların yapıldığı bir laboratuvar... Tüm bu güzelliklerle dolu 'Düşler Parkı', hayallere eşlik eden neşeli şarkılar ve danslarla eşsiz bir serüvene yelken açıyor.13 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te Trump Sahne’de izleyicisiyle buluşuyor.

İSTANBUL MUHAFIZLARI

İstanbul Muhafızları: Yüzyılın Muhafızları, 1920 yılına ışınlanarak kötü planlarını uygulamaya çalışan Gürgen ile Azmi'ye engel olmak için yola çıkan İstanbul Muhafızları'nın hikâyesini anlatıyor.Bu eğlenceli macera 15 KasımCuma günü saat13.00’te Trump Sahne’de.

THE ILLUSIONIST: ENVER ERTAŞ

“TheIllusionist” ile on binlerce insanı büyüleyen ve hayranlık uyandıran Enver Ertaş bu kez çok daha iddialı, eğlenceli ve yepyeni bir gösteriyle sahnede! Yetişkin ve çocukların bir arada eğlenebildiği bu nadir gösteri, bir sihirbazlık performansından çok daha fazlasını vadediyor. Bu büyüleyici sahne şovu 17Kasım Pazar günü saat 13.00 ve 15.00’te Trump Sahne’de.

