Fatih mahallesinde meydana gelen olayda su zannettikleri çamaşır suyunu içen ağabey ve kardeşi hastaneye kaldırıldılar.

Olay saat 20.00 sıralarında Fatih mahallesi Piknik sokakta bulunan evde meydana geldi. 5 yaşındaki Yavuz M. Ve 2 yaşındaki kardeşi Faris M., yerde buldukları şişe içindeki çamaşır suyunu su zannedip içtiler. Bir süre sonra fenalaşan çocuklar, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Çocuklar daha sonra Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildiler.