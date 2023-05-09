Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde çocukların katıldığı "Bahar Çocuk ve Spor Şenliği" eğlence dolu anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı "Bahar Çocuk ve Spor Şenliği" düzenlendi. Etkinliğe, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu katıldı.

"Bu alan sizlerle çok daha güzel oluyor"

Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek, çocukları ve gençleri çok sevdiğini belirtti. Yıldırım, "Bugün çok güzel bir noktadayız. Bu alan sizlerle çok daha güzel oluyor. Bugün sizin gününüz. Çocuklarımıza devletimiz ve milletimiz size her türlü desteği veriyor. Çocuklar gülerse dünya güler" dedi.

Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri Sitesi’nde organize edilen etkinlikte çocuklar tarafından şiirler okunarak, halk oyunları, koro, müzik grubu, piyona, bale ve dans gösteri izleyenler tarafından tam not aldı. Animasyon ekibi, yüz boyama, sosis balon, şişme oyun grupları, jonglör, palyaço, sihirbaz gösterileri ile öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesini sağlandı. Programda öğrencilere patlamış mısır, pamuk şeker, meyve suyu, kek ve döner ikramı yapıldı.