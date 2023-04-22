23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar, Kocaeli'de Sincabın Meşeli Mutfağı'nda hem eğlenip, hem de öğrenecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hem deprem bölgesi Hatay’da hem de Kocaeli’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlenecek. 5 bölümde 71 etkinliğin yapılacağı Kocaeli’deki etkinlikler, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’da gerçekleştirilecek.

Ormanya’daki onlarca etkinlikten birisi olan Sincabın Meşeli Mutfağı atölyesinde, çocuklar hem ormanların önemini dinleyecek hem de eğlenerek çikolata soslu meşe palamudu gofret yapacak.

320 ÇOCUK SİNCABIN MEŞELİ MUTFAĞINDA AĞIRLANACAK

Atölyede çocuklar muzları belirlenen boyutlarda dilimleyecek, Waffle Hamurundan elde edilen gofretleri yuvarlak hale getirecek.

Dilimlemiş oldukları muzları ve elde ettikleri yuvarlak gofretleri çöp şişlere geçirerek çikolata sosuna bandırarak yenilenebilen meşe palamudu haline getirerek etkinliği tamamlamış olacaklar. 23 Nisan etkinlikleri dahilinde Sincabın Meşeli Mutfağı atölyesinde gün boyu 320 çocuğun neşeli ve hoşça vakit geçirmesi hedefleniyor.