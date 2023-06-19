Erken yaşta çocuklarımıza sporu sevdirmek ve yeteneklerini açığa çıkarmak amacıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Futbol Yaz Okulu açıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in katılımıyla düzenlenen törende 750 çocuk bugün sahaya çıkarak ilk antrenmanını yaptı.

Yaz spor okulu öğrencileri ile yakından ilgilenerek sohbet eden Bilgin, "Siz kıymetli yavrularımızın ruhsal ve bedensel gelişimlerinize katkıda bulunmak, sporu sevdirmek ve yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımıza hoş geldiniz" dedi.

Ayrıca; Basketbol, Voleybol, Hentbol, Okçuluk, Karate, Sayokan ve Tekvando kurslarının kayıtları ise bayrama kadar devam edecek.