Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri tarafından afet bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklara bayram sevinci yaşatmak adına üretilen bayramlık hediyeleri 12 bin çocuğa ulaştırdı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin deprem sonrası olumsuz duyguların etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek amacıyla afet bölgesindeki 10 ilde yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bakanlığın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri, deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduklarını kaydeden Bakan Özer, "Tamamen halk eğitimi merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinde tasarlanan ve üretilen bayramlık hediyeler, 12 bin çocuğumuza ulaştı" dedi.

Afetten etkilenenler için tüm yurtta yapılan üretimlerin yanı sıra hayat boyu öğrenme kurumlarının bölgede depremzede vatandaşlar için de önemli merkezler olduğunun altını çizen Bakan Özer, afet bölgesinde bugüne kadar açtıkları 14 bin 965 kursa 205 bin 773 vatandaşın katılım sağladığını söyledi. Söz konusu merkezlerin yalnızca öğrenme alanı olmadığının altını çizen Bakan Özer, "Vatandaşlarımız burada hem yeni beceriler ediniyor, hem de üreterek yardımlaşarak ve en önemlisi bir arada olarak yaralarını sarmaya gayret ediyor. Kursiyerlerimiz kendileri, çocukları, bölgedeki gönüllüler, askerler, çalışanlar için üretmenin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de dâhil oluyor" diye konuştu.