Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Tarsus’ta faaliyet yürüten Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nden faydalanan miniklere, doğa bilincini aşılamak ve paylaşmayı öğretmek adına ‘Hasat Şenliği’ programı düzenlendi.MERSİN (İGFA) - Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’nde, bahçe atölyesi faaliyeti kapsamında minik öğrencilerin de katkıları ile yetiştirilen marul ve lahanalar hasat edildi.

Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerlerine çeken minikler, öğretmenlerinin nezaretinde, hasat ettikleri ürünleri Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Tarsus Gençlik Kampı’nda yer alan bungalov evlerde konaklayan depremzede vatandaşlara ikram ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu’nun da eşlik ettiği dağıtımlar sırasında, depremzede vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadılar. Minik beyler ve hanımlar, hasat ettikleri ürünlerle birlikte, yine sınıflarda kendilerinin hazırladıkları ve içerisinde resimlerin ve notların bulunduğu ‘Biriz, Beraberiz’ kartlarını da depremzede yurttaşlara armağan ettiler.

Bungalov evlerde kalan müzisyen bir çiftin gitar eşliğinde çocuklara şarkı söylemeleri ise, renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Tanışık: “Çocuklarımıza doğa sevgisini aşılamak için bir bahçe atölyesi kurduk”

Büyükşehir Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, “Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi’mizde, çocuklarımıza doğa sevgisini ve sorumluluk bilincini aşılamak için bir bahçe atölyesi kurduk. Bu bahçe atölyesinde günlük olarak marullarını ektiler, bakımını yaptılar ve büyüttüler. Ardından bir sosyal sorumlukla projesiyle, bugün burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza hem marullarımızı, hem de onlar için hazırlamış olduğumuz iyi dilek kartlarını iletiyoruz” dedi.

Bulunur: “Yapılacak hizmetin en iyisini yapıyorlar bize”

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, deprem sonrası Tarsus Gençlik Kampı’na gelen eğitimci Fatma Bulunur, minik kreş çocuklarını gördüğü için çok duygulandığını kaydederek, “Bu çocukların gelmesi beni çok duygulandırdı. Şimdi dedim ki bir saatlik öğretmen olayım; şu anda depremzede olmayayım. Çocuklar gelir gelmez Ayşe Derin, hemen geldi bana sarıldı. ‘Sizin eviniz’ dedi, ‘Çizildi mi?’ dedi. ‘Siz onun için mi buradasınız?’ dedi. O sarılınca, diğerleri de geldi sarıldı. Beni çok duygulandırdılar. Çocukların duyarlılığı tabi ki büyüklerden kaynaklanıyor. Yapılacak hizmetin en iyisini yapıyorlar bize” diye konuştu.

Çocukları müzikle karşıladılar

Deprem bölgesi Hatay’dan gelen müzisyen Nil ve Cüneyt Kitoğlu çifti de, bungalov evlerin bulunduğu alana gelen minik kreş çocuklarını şarkılarla karşıladılar.

Nil Kitoğlu, “Ortamımız o kadar güzel ki; Belediye Başkanımızın, insanların moral ve destekleri var. O’na çok teşekkür ediyoruz. Herkes çok ilgileniyor. Bu projeler de çok güzel oldu. Çocukların bize gelmesi de bizi çok mutlu etti. Çok güzel bir moral kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

“Doğayı destekleyen bir proje, müthiş bir şey”

Depremzede müzisyen Cüneyt Kitoğlu da, kendilerini ziyaret gelen minikleri müzikle karşılayarak sürpriz yaptıklarını vurgulayarak, “Antakya’nın, Hatay’ın ve 11 il’in deprem gerçeği hepimizi çok üzdü, yıprattı. Çocukları müzikle karşılayalım istedik. Yani biz de toparlanmaya çalışıyoruz. Müzik sayesinde biraz daha dirençliyiz. Çocukları görünce, çocuklar sayesinde daha da dirençli olacağız. Doğayı destekleyen bir proje, müthiş bir şey. Çocuklar en azından bir şeylerin farkındalar. Beraber şarkı söyledik. İnşallah daha güzel günler gelecek ve beraber şarkı söyleyeceğiz. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.