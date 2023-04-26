Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Merkez Park’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Şenliği gerçekleştirdi.ADANA (İGFA) - Şenlikte Çocuk Tiyatrosu, Uçurtma Şenliği, Oyun Parkurları, Bando, Geleneksel Oyunlar, Spor Aktiviteleri, Drama Eğitimi, Yüz Boyama aktiviteleri yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı psiko-sosyal destek ekipleri, şenlik alanında hizmet verdi.

Çocuk Şenliği'nde çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili farkındalık çalışması yürütüldü. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından şenliğe katılan çocuklar için; yüz boyama, resim atölyesi, ritim gösterisi, ebru sanatı, drama atölyesi, bilim atölyesi, eğlenceli grup oyunları, çuval ve halat yarışı düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca; Çocuk İhmal ve İstismarı, KADES, 6284 Yasası, Kadına Yönelik Şiddet, Deprem Sonrası Hissedilen Duygular ile Baş Etme konularında bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Ayrıca Türkiye Aile Planlaması Vakfı iş birliği ile hazırlanan; Depremlerde Gebe Kadınların Emziren Annelerin ve Bakım veren Kadınların Karşılaştıkları Riskler ve Öneriler, Gebeliği Önleyici Yöntemler, Güvenli Annelik, Temizlik ve Beslenme ile ilgili bilgilendirme broşürleri şenliğe katılan kadınlara; Bedenimizi Tanıyalım broşürü ise kız ve erkek çocuklarına dağıtıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca, şenliğe çocukları ile birlikte katılım sağlayan 600 kadın, 75 erkek ile 750 çocuğa bilgilendirme yaparak, broşür verdi.