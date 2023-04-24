Tekirdağ’da Ramazan Bayramı’nın son gününde çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açan zanlılar adliyeye sevk edildi. Zanlıların yakınları polise tepki gösterirken, adliye önünde güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. O anlar dron kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bağlı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkiinde hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mahallede yaşayan çocuklara şeker dağıtan polis ekipleri, silahlı saldırıyla uğramış olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili kısa sürede gözaltına alınan T.D. (25) ve olay esnasında yanında bulunan B.D. (15) olmak üzere toplamda 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri esnada tansiyon yükseldi.

Zanlıların yakınları adliyeye akın ederken, şahısların mahkeme salonuna çıkartılması esnasında taşkınlık yaşandı. Zanlıların bırakılmasını isteyen yakınları polis ekiplerine güçlük çıkararak polislere hakaret etti. Olayların daha fazla büyümemesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması için adliyeye takviye ekipler sevk edildi. Yaşananlar dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Ayrıca polis ekipleri, olayın yaşandığı alanda yaptıkları incelemede 3 boş kovan bulunurken, polise ateş edilen silah ise halen bulunamadı. Öte yandan T.D.’nin hırsızlık başta olmak üzere çeşitli asayiş suçlarından suç kaydı bulunduğu tespit edildi.