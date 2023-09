Kahvaltı sadece çocuklar için değil, yetişkinler için bile altın öğündür. Günümüzde yapılan birçok çalışma, kahvaltının çocukların başarısını %100 etkilediğini göstermektedir. Özellikle çocukların gereksinimleri hesaplanarak bunu söylemek gerekir ama her gün bir yumurta tüketmesi gerekmektedir. Ayrıca bir bardak süt içmesi önerilmektedir. Çocuklarımız bir bardak süt içtikleri zaman hem diş hem kemik gelişimi gelişmektedir. Yumurta örnek proteindir. En iyi kaliteli protein olduğu için her gün bir yumurta öneriyoruz. Ayrıca yumurtanın içindeki A vitamini, çocukların bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlamaktadır. Çocukların gereksinimleri ile beraber hesaplanması gerekir ama tatlı ihtiyaçlarını kahvaltıda pekmez ve balla karşılamalarını istiyoruz. Özellikle bal kış aylarında soğuk algınlığına üst solunum yolu enfeksiyonlarına da çok rahatlatıcı etkisi vardır. Ihlamurla, zencefille, karanfille beraber birleştirildiğinde bir tatlı kaşığı balı kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kahvaltıları örnek vermek gerekirse mesela çok güzel bir kahvaltı olarak süt, peynirli omlet, bir kaşık pekmez çok güzel bir kahvaltı örneğidir. Taze sıkılmış meyve suyu, menemen, yanında yine iki dilim tam buğday unu ekmeği çok güzel bir kahvaltı örneğidir. Süt, yumurta ve ekmekten oluşan kahvaltıyı her çocuğun okula gitmeden önce yapmasını öneriyoruz.