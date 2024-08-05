Sağlıklı beslenmenin çocuklardaki temel faydaları genellikle şöyledir;

Daha enerjik olmalarını sağlar. Odaklanmaları ve öğrenme becerilerini geliştirir. Hafızalarını geliştirir. Depresyon, anksiyete, hiperaktivite gibi ruhsal sorunların riskini azaltır.

Ayrıca sağlıklı beslenmeye odaklanmak, birçok hastalığın başlamasını önlemenin en basit ve en önemli yollarından biridir.Sağlıklı beslenme birçok kronik hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Bunlardan en önemlileri obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabettir.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını çocukken öğrenirseniz veya çocuklarınıza öğretirseniz, sağlıklı beslenmeyi sürdürme olasılığınız çok daha yüksek olcaktır. Bu sebeple çocuklara iyi beslenme alışkanlıklar edinmesinde yardımcı olmak çok önemlidir.Bu durum, hayat boyu doğru beslenmeye devam etmelerini sağlayabilir.

Çocuklarınıza sağlıklı beslenmeyi öğretmenin ve desteklemenin birçok yolu vardır.

Çocuklar günlük olarak ne yemeli? Çocuk beslenmesi nasıl olmalı? Sorularının yanıtları:

Güne mutlaka kahvaltı ile başlayın.

Protein içeren dengeli bir kahvaltı yapmak, çocuğunuzun güne başlaması için harika bir yoldur. Protein, daha uzun süre tok kalmalarına yardımcı olabilir. Özellikle kilo problemi olan çocuklarda protein alımı önemlidir.

Sabahları kahvaltı hazırlamaya vakit yoksa sağlıklı ve pratik kahvaltı alternatifleri şöyle olabilir:

Tam buğday ekmeği ile yumurtalı sandviç

Meyve + yoğurt + ceviz kasesi

Fıstık ezmeli tam tahıllı sandviç

Haşlanmış yumurta, tam tahıllı ekmek ve süt

Yemek zamanlarını öncelik haline getirin.

Ailece sofraya oturmak sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmenin önemli bir parçasıdır.

Çocuklar rutin içinde daha iyi gelişirler. Aileleriyle düzenli olarak akşam yemeği yediklerini veya başka öğünler yaptıklarını bilmek kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur.

Çocuklarınızla konuşun.

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Hayatlarında olup bitenlere ilgi gösterin. Onlara içinizde neler olduğunu anlatın. Aile üyeleriniz arasında daha güçlü bağlantılar kurun. Hem yemek konusunda hem de farklı sorunlarda konuşarak destek olabilirsiniz.

Yeme alışkanlıklarını dikkatli takip edin.

Çocuklar ve gençler okulda veya arkadaşlarının evlerinde yemek yemeyi daha çok severler. Neyi ve nasıl yediklerini gözlemlemek için bu zaman dilimlerini inceleyin.Daha iyi alışkanlıklara teşvik etmek için yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını görmüş olacaksınız.

Çocuğunuza örnek olun.

Sağlıklı yiyecekleri kendiniz hazırlar ve yerseniz, çocuğunuz da daha sağlıklı beslenecektir. Sürekli kalori saymaktan kaçının. Kendi bedeniniz ya da yedikleriniz hakkında olumsuz konuşmayın. Çocuğunuz da aynı tavrı benimseyebilir. Böyle durumlar ilerleyen dönemlerde beden imajı sorunları veya gıda ile olumsuz ilişkiler geliştirmesine neden olabilir.

Çocuklarınızı sağlıklı beslenme sürecine dahil edin.

Çocuklarınızın yiyecek alışverişi yapmanıza ve yiyecekleri seçmenize yardımcı olmasını sağlayın. Onlara gıda etiketini nasıl okuyacaklarını öğretin, böylece seçtikleri gıdalardaki besinleri daha iyi öğreneceklerdir.

Çocuğunuzu sağlıklı beslenmeye dahil etmenin bir başka eğlenceli yolu da meyve veya sebze dikmektir. Sevdikleri bir meyveyi,sebzeyi veya otlardan bazılarını yetiştirmek çocuklara önemli katkılar sağlayabilir. Kendi besinini dikmek, bakımını yapmak ve hasat etmek onları mutlu edebilir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için etkili bir deneyim olabilir.

Hareketi teşvik edin.

Çocuklarınızı aktif oyunlar oynamaya teşvik edin. Bir spora katılmasalar bile koşmak, ip atlamak iyi egzersizlerdendir. Dans etmek, paten kaymak, bisiklete binmek, ip atlamak ve futbol/basketbol oynamak harika seçeneklerdir. Onlarla birlikte spor yapmaya çalışın, beraber oyun oynamak, yürüyüş yapmak iletişiminizi de destekler.

Küçük dokunuşlarla daha sağlıklı besinleri tercih edebilirsiniz.

Tüm yemek düzeninizi bir anda değiştirmektense ufak değişimlerle başlayın.Evde bulunan sağlıksız ürünlere sağlıklı alternatifler alın.Adım adım ilerleyerek alışkanlıklarınızın değişmesini sağlayın. İşte bir kaç önemli değişiklik önerisi;

Hazır meyve suyu yerine taze sıkılmış meyve suyu

Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek

Paketli dondurma yerine ev yapımı smoothie

Ayçiçek/mısır yağı/margarin yerine zeytinyağı

Kremalı soslar yerine sütlü veya sebzeli soslar

Kızarmış patates yerine fırın patates

Asitli içecekler yerine ayran

Şekerli ürünler yerine meyve

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Özetle; beslenme, çocuğunuzun genel refahının önemli bir parçasıdır. Bu bahsettiğimiz sekiz adımı uygulamak, çocuğunuz için sağlıklı bir diyet sürdürmenize yardımcı olacaktır. Sağlıklı beslenmeye ve çocuğunuza destek olmaya nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız diyetisyenden destek alabilirsiniz.

Çocuk beslenmesi programı kapsamında çocuk danışanlarımızla olumlu değişimleri başarıyor ve çocuklarınızın beslenme alışkanlarını değiştirmeye yardımcı oluyoruz.