Her tedavide olduğu gibi ortodontik tedavide de erken teşhis büyük önem taşıyor. Dişlerdeki bozuklukları düzeltmek amacıyla uygulanan ortodontik tedavinin erken yaşta yapılması gerektiğine ifade eden Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Olkun, parmak emme gibi alışkanlıkların ortodontik problemlere yol açtığını belirtti.

Güzel bir gülüş ve estetik olarak düzgün sıralanmış dişler birçok kişinin hayali. Dişlerdeki bozuklukları düzeltmek amacıyla kullanılan ortodontik tedaviye erken yaşta başlamak büyük önem taşıyor. İhmal edilmesi durumunda ileride daha büyük problemlere yol açabileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyesi Diş Hekimi Dr. Hatice Kübra Olkun, “İleri yaşlarda gördüğümüz ortodontik problemlerin çoğu erken çocukluk çağı döneminde başlayıp gittikçe şiddetleniyor. Altı yaştan itibaren her yıl düzenli yapılan ortodontik muayene, potansiyel ortodontik problemlerin fark edilerek birtakım önlemler alınmasını sağlıyor. Örneğin; erken süt diş kaybı, çürük, doğuştan kaynaklı daimi diş eksiklikleri, parmak emme, dil itme gibi kötü alışkanlıklar, genetik faktörlerden kaynaklı alt çene ileriliği gibi durumlarda hareketli veya sabit apereylerle tedavilere erken yaşlarda başlamak ileride daha büyük problemlerin oluşmasının önünü keser" ifadelerini kullandı.

“Yüz yapısının bozulmasına sebep olabiliyor”

Ortodontik bozukluklar, çocuklara psikolojik olarak iyi hissettirmezken; yeme-içme ve konuşmada da zorlanmalar yaşamalarına neden oluyor. İhmal edilmemesi gerektiğinin önemle altını çizen Olkun, “Kulak, burun, boğaz ile ilgili problemler de çocuklarda erken dönemlerde ağız solunumuna ve buna bağlı olarak da üst çene daralmasına ve yüz yapısının bozulmasına sebep olabiliyor. Çocukların dengeli bir yüz ve çene yapısına, sağlıklı dişlere kavuşabilmesinde erken ortodontik tedavi es geçilmemeli. Bu konuyla ilgili toplumumuzda farkındalık artırılmalı ve aileler bilinçlendirilmeli" dedi.