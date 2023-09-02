ESMEK Çifteler Eğitim Merkezi’nde çocuklar için kurulan Planetaryum (Uzay Küresi) çadırı ile çocuklar uzay yolcuğuna çıktı. Etkinlikle eğlenceli ve farklı bir deneyim yaşayan çocuklar, astronomi bilimi hakkında önemli bilgiler edindiler.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2020 yılında hizmete açılan Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) Çifteler Eğitim Merkezi, ilçede her yaştan birey için eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çifteler Otogar Hizmet Binası’nda faaliyet gösteren merkezde çocuklar için özel bir etkinlik daha düzenlendi.

Merkeze kurulan Planetaryum (Uzay Küresi) çadırı ile çocuklar unutmayacakları bir deneyim yaşadılar. Çocuklar uzay ve astronomi bilimi kapsamında hazırlanan hem eğitici hem de eğlendirici filmi izlediler. Planetaryum çadırı ile uzay yolculuğuna çıkmışçasına eğlenen çocuklar, yapılan etkinliği çok sevdiklerini belirterek uzay hakkında yeni bilgiler öğrendiklerini söylediler.

Planetaryum uzay küresi çadırını kurulmalarındaki amacın çocuklara uzay ve astronomi bilimini sevdirmek olduğunu söyleyen yetkililer, “180 derecelik bir kürenin içerisinde karanlık bir ortamda 360 derece bir görüntü oluşturuyoruz. Çocuklar siyah bir gökyüzünde güneşin etrafında dönen 8 tane gezegeni inceleme imkanı buluyorlar. Çocuklar birçok bilgiyi öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Burada amacımız astronomi bilimini çocuklarımıza sevdirmek.” dediler.

Veliler de çocuklara farklı bir deneyim yaşatan etkinlik nedeniyle ESMEK yetililerine teşekkür ettiler.