İzmit'te ‘Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum’ sergisi Nikomedia Sanat Galerisi’nde açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ortaklığında Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen Çocuk Şenliği ve fotoğraf yarışması kapsamında çocuklara ödülleri verilirken; çocukların çektikleri eşsiz fotoğrafların yer aldığı "Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum" sergisi Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı

Sanat kenti İzmit vizyonuyla her ay birbirinden değerli sergileri İzmitlilerle buluşturan İzmit Belediyesi, bu kez çocukların gözünden İzmit’in tarihini gözler önüne serdi. Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı ortaklığıyla Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde fotoğraf yarışmasına katılan çocuklara ödülleri takdim edildi. Ayrıca çocukların çektikleri fotoğraflardan oluşan ve açılışı gerçekleştirilen "Çocuk Gözüyle Müzemi Fotoğraflıyorum" sergisi Nikomedia Sanat Galerisi’nde 25 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İzmit’in kültürel tarihini destekleyen projelere imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, etkinliğin geleceğin teminatı olan çocukların sanat ve kültürle buluşmalarını sağlamak, onlara arkeoloji ve müzecilik konularında bilgi ve deneyim kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Çocuklarımızın sanat algılarını geliştirmelerine ve kültürel mirasımıza dair farkındalık kazanmalarına yardımcı olduklarını belirten Başkan Hürriyet, "Sergide 55 tuval üzerine basılmış fotoğraf görseli yer alacak ve 20-25 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Bu fotoğraflar, çocuklarımızın müzede çektikleri özgün ve etkileyici anların birer yansımasıdır. Serginin her bir köşesinde, geleceğin sanatçıları ve kültür taşıyıcıları olan çocuklarımızın emekleriyle oluşan bir hikâye bulacaksınız" diye konuştu.