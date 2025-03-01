Osmangazi Belediyesi, ‘Osmangazili Çocuklar Uludağ’da Hız Kar ve Macera’ sloganıyla hayata geçirdiği proje ile hayatlarında hiç Uludağ’a gitmemiş olan çocuklara beyaz cennete kayak yapma imkanı sundu. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında Ocak ve Şubat ayları içerisinde haftanın 4 günü Uludağ’a günübirlik turlar düzenlendi. Her gün farklı bir mahalle için düzenlenen turlara katılan Osmangazili çocuklar, teleferik ile kayak pistine götürüldü. Uludağ’a ayak basar basmaz büyük heyecan yaşayan çocuklara, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri tarafından kayak takımları giydirildi. Çocuklara, uzman kayak eğitmenleri tarafından gönüllü olarak kayak eğitimi verildi. Hayatında hiç kayak takımlarıyla kayak yapmamış olan çocuklar, aldıkları 2 saatlik eğitimin ardından tek başına kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen projeden, iki ayda 40 mahalleden 200’ün üzerinde çocuk faydalandı. Uludağ’a çıkarak kayak yapma fırsatı bulan çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Kayakla tanışan öğrenciler aynı zamanda Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’ı gezme fırsatı buldu.